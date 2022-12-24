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Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца

Общество
Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца

Король Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца. Причиной такого решения стал скандал, связанный с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.

Принц Эндрю теперь не может использовать Букингемский дворец в качестве своего офиса. Ему запретили появляться там. Таким образом, Карл III разорвал связи принца с королевской семьей. Об этом сообщил источник The Sun.

Отметим, что принц Эндрю три года назад состоял на государственной службе. Он имел десять военных должностей и званий. Покинуть их в 2019 году настояла королева Елизавета II, сообщает «360».

Напомним, что принца Эндрю обвинила в домогательствах сексуального характера Вирджиния Джуффре, которая также стала жертвой Эпштейна. В попытках урегулировать ее гражданский иск принц лишился церемониального титула в 2022 году.
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