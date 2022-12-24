Король Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца. Причиной такого решения стал скандал, связанный с покойным финансистом Джеффри Эпштейном.
Принц Эндрю теперь не может использовать Букингемский дворец в качестве своего офиса. Ему запретили появляться там. Таким образом, Карл III разорвал связи принца с королевской семьей. Об этом сообщил источник The Sun.
Отметим, что принц Эндрю три года назад состоял на государственной службе. Он имел десять военных должностей и званий. Покинуть их в 2019 году настояла королева Елизавета II, сообщает «360».
Напомним, что принца Эндрю обвинила в домогательствах сексуального характера Вирджиния Джуффре, которая также стала жертвой Эпштейна. В попытках урегулировать ее гражданский иск принц лишился церемониального титула в 2022 году.