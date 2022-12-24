Министр обороны Турции Акар: конфликт на Украине продолжится из-за вмешательства Запада

С таким заявлением выступил глава минобороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что США и их союзники по НАТО продолжают помогать Киеву финансово, а также заниматься повышением уровня боеподготовки украинских солдат в рамках различных тренировочных миссий. Министр предрек нескорое завершение конфликта.