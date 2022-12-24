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Министр обороны Турции Акар: конфликт на Украине продолжится из-за вмешательства Запада

Армия
Министр обороны Турции Акар: конфликт на Украине продолжится из-за вмешательства Запада

Конфликт на Украине продолжится в 2023 году из-за вмешательства стран Запада, которые оказывают поддержку ВСУ.

С таким заявлением выступил глава минобороны Турции Хулуси Акар. Он отметил, что США и их союзники по НАТО продолжают помогать Киеву финансово, а также заниматься повышением уровня боеподготовки украинских солдат в рамках различных тренировочных миссий. Министр предрек нескорое завершение конфликта.

«Несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — добавил Акар.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают успешно выполнять боевые задачи в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.
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