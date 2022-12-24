Французский политик Филиппо: поездка Зеленского в Вашингтон предвещает мировую войну

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом в Вашингтоне предвещает мировую войну. Такой вывод сделал французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
В своем Twitter-аккаунте он регулярно критикует власти страны и Брюссель за финансовую и военную помощь Киеву. На этот раз Филиппо высказал свое мнение касательно визита Зеленского в Вашингтон.
По его словам, украинский и американский лидеры сплотились в «великий альянс для третьей мировой войны». Французский политик утверждает, что конфликт планетарного масштаба способствует росту славы и влияния Байдена и Зеленского.
«Давайте разоблачим этот обман и этих сумасшедших и будем искать мира в свободной стране!» — заявил Филиппо.
Напомним, поездка Владимира Зеленского в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там украинский президент провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США.