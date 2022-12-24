Ряд азиатских миллиардеров разбогател на фоне всеобщего падения доходов в мире

Азиатские миллиардеры Гаутам Адани, Лоу Так Квонг, Колин Хуан, Ву Илин и Рави Джайпурия на фоне всеобщего сокращения доходов сумели совокупно увеличить свой капитал более чем на 90 млрд долларов в 2022 году. Об этом говорится в материале Forbes.