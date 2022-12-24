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Ряд азиатских миллиардеров разбогател на фоне всеобщего падения доходов в мире

Экономика
Ряд азиатских миллиардеров разбогател на фоне всеобщего падения доходов в мире

Азиатские миллиардеры Гаутам Адани, Лоу Так Квонг, Колин Хуан, Ву Илин и Рави Джайпурия на фоне всеобщего сокращения доходов сумели совокупно увеличить свой капитал более чем на 90 млрд долларов в 2022 году. Об этом говорится в материале Forbes.

Больше всех из них заработал миллиардер Гаутам Адани из Индии. Его фирма Adani Group включает в себя сеть публично торгуемых компаний, которые работают в сфере производства электричества, цемента и недвижимости.

В уходящем году мировые миллиардеры массово столкнулись с потерей доходов. В целом их благосостояние рухнуло примерно на 2 трлн долларов.

Первую позицию среди богатейших людей мира сейчас занимает глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние, по подсчетам Forbes, равняется 176 млрд долларов.
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