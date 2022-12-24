Военный эксперт Дандыкин: даже несколько батарей Patriot не решат проблемы Киева

Но даже они, отметил эксперт, не передаются в количестве, достаточном для того, чтобы заметно повлиять на ход спецоперации. Российские беспилотники, интенсивность применения которых постепенно возрастает, мало-помалу будут обнаруживать украинские ЗРК, уничтожать или наводить на них другие средства поражения, что даст дополнительный простор нашей авиации на поле боя.