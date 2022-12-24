Военный эксперт Дандыкин: даже несколько батарей Patriot не решат проблемы Киева

Дорогие комплексы ЗРК зачастую не справлялись даже с устаревшими БПЛА и ракетами йеменских повстанцев.
Поставка даже нескольких батарей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot не поможет Киеву. Такое мнение в беседе с международной редакцией ФАН выразил военный эксперт Василий Дандыкин.
После того, как появились известия о поставке националистам указанных систем, руководство Воздушных сил Украины подчеркнуло, что данные ЗРК не будут использоваться против российских барражирующих боеприпасов «Герань», кроме «исключительных случаев». Как пояснил Василий Дандыкин, подобные попытки просто влетят Киеву в копеечку.
«Они собрались поставить батарею Patriot. Примерно восемь единиц по четыре ракеты в каждой из запасов Пентагона. Дело очень дорогостоящее даже для США: около полумиллиарда долларов плюс до четырех миллионов за ракету. Соответственно, все это в среднем аналогично нашему дивизиону из 32 ракет», — рассказал он.
Такой «набор», пояснил эксперт, может прикрывать лишь локальную цель, например, штаб верховного командования. Целый мегаполис — тот же Киев — батарея Patriot защитить не в состоянии. Кроме этого, опыт боевого применения развеял миф о высокой эффективности американских ЗРК.
«Все вспоминают Саудовскую Аравию, которая не смогла перехватить достаточно устаревшие ракеты йеменских повстанцев-хуситов. Я уже не говорю про гиперзвуковые "Кинжалы" и те же "Ониксы"», — отметил спикер.
Поставки Patriot, полагает Дандыкин, не более чем попытка психологически поддержать Украину. Если управлять комплексами будут местные военные, то ожидать их введения в строй стоит не раньше конца весны — подготовка обязательно займет некоторое время.
«Даже если будет несколько батарей, это не решит проблему "Гераней", которые используются не только для ударов, но и чтобы вскрыть элементы противовоздушной обороны противника. Она у них еще осталась, очаговая. Также отмечаются поставки и других комплексов. Patriot на моей памяти — единственный ЗРК большой дальности. Остальные — малого радиуса действия, как французский Crotale», — сказал собеседник издания.
Но даже они, отметил эксперт, не передаются в количестве, достаточном для того, чтобы заметно повлиять на ход спецоперации. Российские беспилотники, интенсивность применения которых постепенно возрастает, мало-помалу будут обнаруживать украинские ЗРК, уничтожать или наводить на них другие средства поражения, что даст дополнительный простор нашей авиации на поле боя.
Дандыкин напомнил, что потоковое применение «Гераней» позволило ВС РФ использовать ту тактику, что некогда применял противник: залп «дешевых» реактивных снарядов из «Градов» или «Ураганов» вызывал на себя огонь ПВО, а когда зенитные комплексы уходили на перезарядку — по цели отрабатывали более точные HIMARS. Теперь оружие врага обернулось против него.
Стоит отметить, что «бюджетные» средства борьбы с БПЛА и барражирующими боеприпасами, которые перепробовали ВСУ, включая попытки сбивать их стрелковым оружием, положительного результата не принесли. Ликвидировать их удавалось лишь благодаря ЗРК малой дальности. Но массовое применение «Гераней» такими темпами оставит без ракет не только Украину, но и всех ее спонсоров.