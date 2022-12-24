В Москве хоккеист потерял сознание во время матча и умер

Хоккеист потерял сознание во время любительского матча и скончался по пути в больницу. Трагедия произошла в Москве.
По информации РЕН ТВ, на ледовой арене, расположенной на улице Яблочкова встретились команды «Арсенал III» и «Jersey 53». В какой-то момент самочувствие 45-летнего игрока резко ухудшилось, он упал на лед.
Мужчину экстренно повезли в медицинское учреждение, но врачам не удалось спасти его жизнь. Причину смерти спортсмена предстоит установить специалистам.
Несколько месяцев назад аналогичный инцидент произошел на хоккейном матче в Нижнем Новгороде — у 47-летнего игрока произошла остановка сердца, медикам не удалось его реанимировать.