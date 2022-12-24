Такер Карлсон назвал самые громкие примеры лжи Вашингтона в 2022 году

«Но мы собираемся начать с того, что может быть самой глупой ложью, когда-либо сказанной: Владимир Путин, взорвал свой собственный газопровод в Европу». Нет, Россия не взрывала свои собственные трубопроводы. Этот взрыв был делом рук администрации Байдена. Они расписались в этом сами, и мы можем с уверенностью сказать вам это сегодня вечером. Единственный оставшийся вопрос: теперь, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углерода, чем любой человек в истории человечества, может ли он продолжать читать нам лекции о глобальном потеплении?» — рассказал ведущий консервативного американского канала.