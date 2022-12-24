Такер Карлсон назвал самые громкие примеры лжи Вашингтона в 2022 году

Вашингтон, 23 декабря. Ведущий Fox News Такер Карлсон рассказал о самых известных примерах лжи правительства США в уходящем году. Журналист заявил, что 2022-й является «годом лжи» для американцев.
Первым примером в подборке Карлсона стал фейк о том, что Россия взорвала трубопровод «Северный поток».
«Но мы собираемся начать с того, что может быть самой глупой ложью, когда-либо сказанной: Владимир Путин, взорвал свой собственный газопровод в Европу». Нет, Россия не взрывала свои собственные трубопроводы. Этот взрыв был делом рук администрации Байдена. Они расписались в этом сами, и мы можем с уверенностью сказать вам это сегодня вечером. Единственный оставшийся вопрос: теперь, когда мы точно знаем, что Джо Байден намеренно выпустил в атмосферу больше углерода, чем любой человек в истории человечества, может ли он продолжать читать нам лекции о глобальном потеплении?» — рассказал ведущий консервативного американского канала.
Вторым случаем манипуляции общественным мнением журналист назвал информационный вброс Лианы Вен, сотрудницы CNN, о необходимости ограничения прав непривитых от COVID-19 американцев для продвижения вакцинационной кампании. Но последние данные центра по контролю заболеваний раскрыли, что у вакцинированных американским препаратом в четыре раза больше шансов попасть в больницу или умереть от COVID, чем у переболевших.
«Итак, непривитые могут наслаждаться свободами, беспокоилась Лиана Вен, и все знают, что по Конституции США — это запрещено. Беги обратно в свою лачугу. Никаких свобод для тебя. Кашу выдадут в 04:00. Ешьте ее с благодарностью», — возмущался Карлсон.
Третьим скандальным информационным поводом ведущий назвал деятельность Сэма Бэнкмана-Фрида, которого активно поддерживали продемократические СМИ до коллапса криптобиржи FTX. На телеканале CNBC его называли новым гением финансовой системы.
«На самом деле он преступник, которого только на этой неделе сфотографировали в наручниках, шаркающим по пути в свою камеру. Это просто потрясающе. Эти люди смешны, это настоящий урок Сэма Бэнкмана-Фрида, и мы собираемся наслаждаться каждой его секундой», — ликовал Карлсон.
Последним случаем в рейтинге журналиста Fox News стало резонансное высказывание нынешнего министра финансов США Джанет Йеллен. Еще в июле 2021 года она заявила, что высокая инфляция в стране является «временной» и скоро все цены вернутся к прежним показателям. На деле же «временной инфляции» не существует, и таким образом чиновница пыталась оправдать экономический спад в США.
«Вы это слышали? Она экономист. Не мошенница, которая разбогатела на взятках, замаскированных под гонорары за выступления в крупных банках после того, как руководила ФРС [Федеральная резервная система]. Нет, нет, нет, нет. И поскольку она экономист, а вы нет, она знает, что существует много видов инфляции. Есть обычная инфляция и есть то, что называется временной инфляцией, и это та инфляция, на которую вам не разрешается жаловаться, особенно перед промежуточными выборами», — иронизировал Карлсон.
Журналист Такер Карлсон является золотой жилой для телеканала Fox News. Его шоу является самым просматриваемым среди аудитории от 25 до 54 лет. Ведущий привлекает зрителей своей нетипичной манерой. Главным гвоздем шоу являются считаются рассуждения о внутренней жизни США. Карлсон также часто критикует Владимира Зеленского, называя президента Украины опасным диктатором.
В 2022 году американская экономика вошла в период рецессии. По мере развития этих тенденций увеличивается инфляция доллара и растет уровень безработицы. По мнению многих американских экономистов, к таким последствиям приведет политика руководства Федеральной резервной системы. При этом в администрации Байдена заявили, что нынешняя рецессия, "не соответствует определению рецессии", поскольку несмотря на сокращение экономики в США растет уровень занятости после масштабных сокращений из-за ограничений в наиболее острый период пандемии COVID-19.