Африканский союз высоко оценил работу властей Мозамбика по восстановлению мирной жизни в Кабу-Делгаду

Мапуту, 24 декабря. Африканский союз (АС) положительно оценил усилия Правительства Мозамбика по восстановлению северо-восточной провинции Кабу-Делгаду.
Представители АС направили президенту страны Филипе Ньюси поздравления по поводу первых позитивных плодов в деле возрождения мирной жизни. Члены Совета безопасности международной организации отметили старания руководства республики в вопросе ликвидации террористической угрозы в регионе.
Кроме того, Совбез Африканского союза оценил общее стремление Руанды и Мозамбика в стабилизации обстановки на территории Кабу-Делгаду. Ранее власти в Кигали заявили, что дополнительно отправят около тысячи военнослужащих для обеспечения безопасности провинции.
В конце ноября Мапуту запустил программу по восстановлению инфраструктуры северо-восточного региона. Премьер-министр Адриано Малеяне заявил, что, несмотря на финансовые трудности, страна выделит средства на ремонт объектов инфраструктуры, чтобы население смогло скорее вернуться к мирной жизни.