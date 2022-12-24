Африканский союз высоко оценил работу властей Мозамбика по восстановлению мирной жизни в Кабу-Делгаду

Кроме того, Совбез Африканского союза оценил общее стремление Руанды и Мозамбика в стабилизации обстановки на территории Кабу-Делгаду. Ранее власти в Кигали заявили, что дополнительно отправят около тысячи военнослужащих для обеспечения безопасности провинции.