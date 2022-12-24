Житель Алтайского края пришел в гости к знакомой и погиб от удара кочергой

От криков проснулся еще один 36-летний гость, который спал в той же комнате. Он отобрал у гражданки кочергу и предложил вызвать скорую помощь, но пострадавший отказался. Спустя некоторое время он скончался. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.