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Житель Алтайского края пришел в гости к знакомой и погиб от удара кочергой

Происшествия
Житель Алтайского края пришел в гости к знакомой и погиб от удара кочергой

Поход в гости к знакомым обернулся мучительной смертью для 41-летнего жителя Алтайского края. Хозяйка дома до смерти забила его кочергой.

Инцидент произошел в поселке Кировский. Предварительно установлено, что мужчина решил навестить знакомую семейную пару. Во время совместного распития алкоголя между ним и 51-летней приятельницей произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила кочергу и несколько раз ударила оппонента по голове.

От криков проснулся еще один 36-летний гость, который спал в той же комнате. Он отобрал у гражданки кочергу и предложил вызвать скорую помощь, но пострадавший отказался. Спустя некоторое время он скончался. В инциденте разбираются сотрудники правоохранительных органов.
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