Массовая авария с участием 46 машин произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо

Сотрудники правоохранительных органов видят причину серьезного ДТП в «зимнем шторме», обрушившимся на США. Стихийное бедствие принесло на большую часть страны резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу. Полицейские обратились к местным водителям с просьбой не выезжать без надобности на магистрали.