Массовая авария с участием 46 машин произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо

Массовая авария с участием 46 автомобилей произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо. В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, сообщает местная полиция.
Сотрудники правоохранительных органов видят причину серьезного ДТП в «зимнем шторме», обрушившимся на США. Стихийное бедствие принесло на большую часть страны резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу. Полицейские обратились к местным водителям с просьбой не выезжать без надобности на магистрали.
Ранее стало известно, что на «трассе смерти» в Тюменской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового Hyundai и грузовика Volvo на 378-м километре магистрали погибли четыре человека, сообщало URA.RU.