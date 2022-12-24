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Массовая авария с участием 46 машин произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо

Происшествия
Массовая авария с участием 46 машин произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо

Массовая авария с участием 46 автомобилей произошла на заснеженном шоссе в штате Огайо. В результате столкновения транспортных средств погибли четыре человека, сообщает местная полиция.

Сотрудники правоохранительных органов видят причину серьезного ДТП в «зимнем шторме», обрушившимся на США. Стихийное бедствие принесло на большую часть страны резкое похолодание, снегопады, сильный ветер и гололедицу. Полицейские обратились к местным водителям с просьбой не выезжать без надобности на магистрали.

Ранее стало известно, что на «трассе смерти» в Тюменской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легкового Hyundai и грузовика Volvo на 378-м километре магистрали погибли четыре человека, сообщало URA.RU.
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