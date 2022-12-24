Американцы навязывают Германии поставки своих вооружений. Такое мнение в беседе с ФАН высказал историк, политолог, общественный деятель Антон Бредихин.
Немецкое издание Die Zeit пишет, что в ФРГ нет развитых комплексов ПВО, однако есть проблемы с бомбоубежищами.
Подчеркивается одна из вопиющих проблем с обороной страны: незащищенность немцев от угрозы воздушной атаки. В Германии нет должного количества систем ПВО, большинство бомбоубежищ непригодно для использования. Берлин собирался закупить системы противоракетной обороны, но до сих пор этого не сделал. Бундесверу обходится всего лишь несколькими единицами американских ЗРК Patriot.
«Германия прекратила поставки вооружений на Украину, потому что подошла к той самой красной черте, когда обеспечение ее армии оказалось под угрозой, — констатирует эксперт. — После этого были произведены определенные шаги со стороны канцлера Олафа Шольца. И если США еще Германии будут поставлять вооружения, то они провернули выгодное для себя дельце, как заправские янки-деляги».
Действительно, что-то, а бизнес у американцев в крови — выгоду они умеют извлекать буквально из всего. Особенно им удается делать деньги на крови.
«Даже поставки не совсем современного вооружения, видимо, устраивают немцев, считающих, что это необходимо для укрепления обороноспособности их страны», — заключает Антон Бредихин.
Ранее издание Spiegel предположило, что Бундесвер ведет подготовку к войне с Россией. В распоряжение журналистов попал программный документ за авторством генерального инспектора немецких вооруженных сил Эберхарда Цорна, где он настаивает на необходимости подготовки к войне с нашей страной, поскольку якобы такое развитие событий становится «все более вероятным».