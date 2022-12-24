Американцы делают бизнес: политолог Бредихин о немецкой ПВО

Подчеркивается одна из вопиющих проблем с обороной страны: незащищенность немцев от угрозы воздушной атаки. В Германии нет должного количества систем ПВО, большинство бомбоубежищ непригодно для использования. Берлин собирался закупить системы противоракетной обороны, но до сих пор этого не сделал. Бундесверу обходится всего лишь несколькими единицами американских ЗРК Patriot.