Западные страны используют обострившийся конфликт Белграда и Приштины как очередной антироссийский инструмент в своем арсенале. К такому выводу пришла сербская журналистка Драгана Трифкович.
Она напомнила, что очередная эскалация ситуации на Балканах была спровоцирована НАТО с целью пошатнуть позиции РФ в регионе. Так как Косово не является самостоятельным образованием и действует исключительно по указке, именно по вине Альянса проживающие там сербы многие годы притеснялись, а их жизнь становилась невыносимой.
Впрочем, исправить ситуацию еще возможно, считает Трифкович. Для этого важно вновь активизировать переговоры о принадлежности проблемного региона, заручившись поддержкой проверенного союзника.
«Сербии следует обратиться к государствам, которые не признали псевдогосударство Косово, и, прежде всего, к России, чьи представители неоднократно заявляли о готовности поддержать Сербию в косовском вопросе. Стоит только обратиться», — озвучила гарантированный способ покончить с конфликтом журналистка.
В завершение Трифкович напомнила, что на Белград сейчас оказывается колоссальное давление. Впрочем, страна продолжает придерживаться самостоятельного курса.