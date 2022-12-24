Публицист Трифкович: Косово и Сербия стали новым антироссийским инструментом Запада

Она напомнила, что очередная эскалация ситуации на Балканах была спровоцирована НАТО с целью пошатнуть позиции РФ в регионе. Так как Косово не является самостоятельным образованием и действует исключительно по указке, именно по вине Альянса проживающие там сербы многие годы притеснялись, а их жизнь становилась невыносимой.