Стоимость квартир на вторичном рынке России за год поднялась на 16%

Средняя цена жилого «квадрата» на вторичном рынке России за 2022 год повысилась на 16,2% — до 96,06 тыс. рублей. Такие сведения приведены в исследовании федерального портала «Мир квартир», передает ТАСС.
Эксперты изучили цены на квартиры в российских городах с населением свыше 300 тысяч человек. Аналитика показала, что прирост стоимости квадратного метра произошел везде, кроме Краснодара, где снижение стоимости составило 1%.
Наиболее заметно вторичное жилье подорожало в Архангельске (+39,7%), Кирове (+38,2%) и Махачкале (+34,3%). Меньше других стоимость 1 кв. м увеличилась в Москве (+3,2%), Хабаровске (+4,5%) и Сочи (+4,7%).
В грядущем году стоимость «вторички» будет зависеть от общего положения дел в стране и стабильности в экономике, отметил гендиректор «Мир квартир» Павел Луценко.