В 19FortyFive объяснили, зачем Пентагон перебросил элитную дивизию ВС США в Румынию

Американская 101-я воздушно-десантная дивизия приняла участие в учениях сил НАТО Black Scorpion в Румынии, пишет 19FortyFive.
Авторы издания объяснили, зачем Пентагон перебросил элитную дивизию ВС США в Восточную Европу. Эксперты считают, что американские военные вместе с коллегами из других стран Североатлантического альянса готовятся к возможному противостоянию с РФ, передает «ПолитРоссия».
«101-я воздушно-десантная дивизия готова воевать с Россией», — сказано в публикации.
Отмечается, что Румыния, где сегодня размещены американские военные, расположена достаточно близко к России и Украине. Аналитики предположили, что элитное подразделение ВС США будет заниматься сбором разведданных и слежкой за российскими силами в Черном море.
Примечательно, что НАТО после начала спецоперации ВС РФ стала позиционировать румынскую территорию как одну из важнейших площадок для противодействия Москве на юге Европы. Именно поэтому американское военное ведомство решило отправить туда одно из самых боеспособных подразделений.