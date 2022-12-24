Полуфинал ежегодного конкурса инновационных проектов прошел в Буркина-Фасо

Уагадугу, 24 декабря. Полуфинал ежегодного национального конкурса инновационных проектов состоялся в столице Буркина-Фасо.
Десять групп представили жюри собственные разработки, над которыми трудились в течение 72 часов. На площадке хакатона молодые исследователи продемонстрировали социальные проекты в сфере безопасности, информационных технологий и образования.
В финальную стадию соревнований прошла работа EduBraille. Изобретатели представили принтер, который печатает материалы шрифтом Брайля для слепых.
Благодаря проекту, по словам разработчиков, процесс обучения людей с нарушением зрения станет гораздо доступнее. Механизм сможет выпускать не только небольшие брошюры, но также школьные учебники и книги.
Жюри отдельно отметило команду PNAPDI. Программисты создали мобильное приложение для беженцев, где они могут подать заявку на материальную помощь, а также получить пожертвования.
Из десяти работ в финальную стадию соревнований прошли шесть. Руководитель Высшей школы информатики Буркина-Фасо Маймуна Савадаго отметил, что все проекты так или иначе достойны победы, поскольку отвечают актуальным проблемам общества.
Ранее власти в Уагадугу предложили стимулировать национальное производство инновационной продукции. Глава правительства Аполлинер Кьелем де Тамбела призвал ускорить развитие данного сектора, чтобы уйти из зависимости от зарубежной продукции.