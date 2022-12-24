Регина Дубовицкая высказалась о смерти артиста «Аншлага» Пономаренко

Творческий дуэт братьев Пономаренко много лет веселил зрителей «Аншлага». Ведущая передачи Дубовицкая не раз встречалась с артистами, поэтому смерть коллеги стала для нее шоком. В беседе с журналистами телеканала «360» она заявила, что сожалеет о смерти юмориста и считает ситуацию страшной.