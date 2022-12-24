Регина Дубовицкая высказалась о смерти артиста «Аншлага» Пономаренко

Ведущую популярной телепередачи «Аншлаг» Регину Дубовицкую потрясла новость о смерти пародиста Александра Пономаренко. Артист скончался 24 декабря от рака желудка.
Творческий дуэт братьев Пономаренко много лет веселил зрителей «Аншлага». Ведущая передачи Дубовицкая не раз встречалась с артистами, поэтому смерть коллеги стала для нее шоком. В беседе с журналистами телеканала «360» она заявила, что сожалеет о смерти юмориста и считает ситуацию страшной.
Напомним, последние полтора года Пономаренко боролся с онкологическим заболеванием, однако врачи не смогли ему помочь. Артист известен россиянам по таким передачам, как «Кривое зеркало», «Аншлаг» и «Утренняя почта».