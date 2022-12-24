События на Украине к 21:00 24 декабря: продвижение в Марьинке, Киев отправил в Донбасс мобилизованных из Херсона

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 24 декабря.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток на Купянском направлении была поражена живая сила и военная техника подразделений ВСУ в районах Петропавловки и Крахмального (Харьковская область). Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 2 пикапа.
На Лиманском направлении нанесены удары по позициям подразделений территориальной обороны и ВСУ в районах Торского и Тернов (Донецкая Народная Республика, ДНР). Ликвидировано свыше 40 военнослужащих ВСУ, 3 боевые бронемашины и 4 автомобиля.
На Донецком направлении уничтожена сводная тактическая группа иностранных наемников и поражены подразделения ВСУ в районе Раздоловки (ДНР). Потери противника составили до 60 военнослужащих и наемников, 4 бронетранспортера и 3 пикапа.
На Южно-Донецком направлении поражены подразделения ВСУ в районе Водяного (ДНР), уничтожено более 40 украинских военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 6 автомобилей.
Ракетными войсками и артиллерией уничтожены пункт управления ВСУ в районе Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоселовки (Запорожская область), 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах.
Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбиты самолет Су-27, вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в ДНР уничтожен вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 15 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Херсонская область
В ночь на субботу украинские войска обстреляли Каховку. Этот удар стал самым мощным за время эскалации, сообщили в администрации Каховского округа.
«Под ударами оказались центр города, завод электросварочного оборудования, рынок и окрестности, Набережная, [микрорайоны] Светлово, ПДУ, Любимовка», — сказано в сообщении.
Запорожская область
Количество обстрелов Энергодара со стороны ВСУ заметно снизилось в последнее время, сообщил глава городской администрации Эдуард Сеновоз. При этом он добавил, что угроза повторных ударов сохраняется.
Чиновник отметил, что в Энергодаре улучшилась криминогенная ситуация, жители чувствуют организованную работу властей.
ДНР
В течение дня ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Пантелеймоновка, Майорск, Макеевка, Ясиноватая, Красный Партизан. В результате атак в Донецке получил ранения мирный житель. Зафиксированы повреждения жилой застройки.
Поступают сообщения о продвижении союзных войск в Марьинке, где ВСУ вынуждены отступать на окраины с крупными потерями. Военный писатель и ополченец батальона «Восток» Владлен Татарский сообщил о взятии российскими войсками опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении. Он рассказал, что в плен сдалась группа украинских военнослужащих — они оказались мобилизованными из Херсона. По словам пленных, местных жителей стали в экстренном порядке забирать на фронт, когда ВСУ вошли в Херсон. Командиры намеренно отправляют их на передовую, чтобы те «доказали преданность Киеву».
ЛНР
В течение дня обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Половинкино, Белокуракино, Рубежное и Кременная. В ходе атак украинские войска применяли реактивные системы залпового огня HIMARS и артиллерийские орудия калибром 155 мм. В Кременной при обстреле погибли 2 мирных жителя.
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в стриме «Малькевич LIVE» рассказал о том, как идет процесс интеграции республики в состав России. По словам офицера, работа по интеграции военного ведомства в состав Минобороны РФ затрудняется продолжающимися боевыми действиями, поскольку все военнослужащие ЛНР находятся на линии боевого соприкосновения.
«Более активно в этом направлении действуют правоохранительные органы Министерства внутренних дел ЛНР. Они уже практически встали на рельсы Российской Федерации. С военнослужащими есть некоторые проблемы, но все решаемо. И я думаю, что в следующем году у нас уже не будет различий между Народной милицией и Министерством обороны РФ», — уверен он.
Украина
В Киеве введен режим временных контролируемых аварийных отключений света из-за дефицита электроэнергии. В компании «Укрэнерго» сообщили, что до всех регионов доведены лимиты потребления.
Корпорация также сообщила, что одна из электростанций на Украине прекратила выработку энергии из-за повреждения оборудования. О какой конкретно станции идет речь, в «Укрэнерго» не уточнили.
Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Киев ведет переговоры по закупке альтернативных систем генерации энергии. По его словам, первые электростанции могут быть установлены в ближайшие пару месяцев. Около 2 десятков объектов уже готовы, остается лишь вопрос их приобретения, отметил чиновник — или за счет Киева, или за средства финансовой помощи Запада.
МВД Украины сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в Одесской области раскрыли схему незаконного вывоза мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией. За незаконную переправку граждане платили 6 000 долларов за человека.
Депутаты Харьковского областного совета переименовали Харьковский академический русский драмтеатр имени Пушкина в Харьковский академический театр.
Мир на Украине зависит от США, украинцы смогут воевать только до тех пор, пока американцы будут оказывать им военную и финансовую поддержку. Об этом заявил в интервью газете Magyar Nemzet премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.