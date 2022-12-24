События на Украине к 21:00 24 декабря: продвижение в Марьинке, Киев отправил в Донбасс мобилизованных из Херсона

Поступают сообщения о продвижении союзных войск в Марьинке, где ВСУ вынуждены отступать на окраины с крупными потерями. Военный писатель и ополченец батальона «Восток» Владлен Татарский сообщил о взятии российскими войсками опорного пункта ВСУ на Марьинском направлении. Он рассказал, что в плен сдалась группа украинских военнослужащих — они оказались мобилизованными из Херсона. По словам пленных, местных жителей стали в экстренном порядке забирать на фронт, когда ВСУ вошли в Херсон. Командиры намеренно отправляют их на передовую, чтобы те «доказали преданность Киеву».