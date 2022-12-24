Волонтеры Буркина-Фасо организовали сиротам праздник Рождества

Уагадугу, 24 декабря. Национальный фонд социального обеспечения (CNSS) Буркина-Фасо организовал рождественскую елку для сирот и детей из малообеспеченных семей.
На мероприятии присутствовали 100 юных граждан республики от 5 до 12 лет. Волонтеры подготовили праздничные наборы, куда вошли предметы личной гигиены, сладости и одежда.
По словам руководителя CNSS, добровольцы каждый год накануне Рождества проводят подобную акцию в одном из регионов страны. Затем они собирают детей в столице на большую торжественную церемонию.
Юные граждане с удовольствием приняли подарки волонтеров. Они подготовили номера современных и традиционных танцев, которые продемонстрировали зрителям.
Ранее подобные мероприятия прошли в столице ЦАР. Консул РФ в Центральноафриканской Республике Владислав Ильин открыл торжества, посвященные Рождеству и Новому году.
Праздник посетили воспитанники воскресной школы в честь Сергия Радонежского. Все юные участники получили ценные подарки из рук Деда Мороза.