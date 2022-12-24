Приключения Чарльза Собхраджа, серийного убийцы без наказания

Аферист был крайне хитер и каждый раз ему удавалось выйти из воды сухим. Он умело манипулировал людьми, завораживая их своими речами и заманивал их в свою преступную «семью», чтобы те помогали ему в его убийствах. Так происходило не один раз, пока однажды он не решил покуситься на группу французских аспирантов в Нью-Дели. Попытавшись их накачать наркотиками, он не рассчитал с дозой и наркотики подействовали раньше, чем планировалось. Трое аспирантов из группы, которые не употребляли наркотики под видом лекарства от дизентерии заподозрили неладное и скрутили своего «гида» вместе с его приспешницами. Собраджу было предъявлено обвинение в убийстве француза Жан-Люка Соломона.