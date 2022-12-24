Приключения Чарльза Собхраджа, серийного убийцы без наказания

Преступники часто бывают среди нас, а мы даже не знаем об этом. Некоторые из них на столько хорошо притворяются здоровыми обычными людьми, что некоторые преступления остаются нераскрытыми годами. Но это не касается Чарльза Собхраджа, которые подозревается в смерти не менее двух десятков людей, чего он не слишком скрывал.
Помимо этого, с самого детства Собхардж занимался воровством, разбоем, аферами и наркоторговлей. Но, казалось бы, что такой человек не может не сидеть в тюрьме? Увы, жизнь далеко не всегда справедлива.
Чарльз Собхрадж родился в Сайгоне в семье вьетнамки и индийца. Отец ушел из семьи, однако молодая мама смогла найти нового супруга во французском военном. Будучи уже в Париже был осужден за кражу со взломом и посажен в тюрьму. Встретив француженку Шанталь Компаньон женился на ней и вместе с Компаньон сбежал в Азию, дабы избежать ареста во Франции. Путешествуя по миру, вместе с супругой совершали множество преступлений, в том числе кражи, взломы и ограбления.
Молодой аферист, после очередного побега уже из индийской тюрьмы оставил свою жену и малолетнюю дочь и начал снова совершать преступления. Считается, что именно в Таиланде Собхрадж совершил свое первое убийство.
Аферист был крайне хитер и каждый раз ему удавалось выйти из воды сухим. Он умело манипулировал людьми, завораживая их своими речами и заманивал их в свою преступную «семью», чтобы те помогали ему в его убийствах. Так происходило не один раз, пока однажды он не решил покуситься на группу французских аспирантов в Нью-Дели. Попытавшись их накачать наркотиками, он не рассчитал с дозой и наркотики подействовали раньше, чем планировалось. Трое аспирантов из группы, которые не употребляли наркотики под видом лекарства от дизентерии заподозрили неладное и скрутили своего «гида» вместе с его приспешницами. Собраджу было предъявлено обвинение в убийстве француза Жан-Люка Соломона.
Однако тюремный срок был для него вовсе не таким, каким его представляют обыватели. Дело в том, что он не стесняясь подкупал индийских стражей порядка, что позволило ему вести комфортную жизнь в тюрьме на протяжении всего срока заключения. Помимо этого, он регулярно давал западным авторам и журналистам интервью.
Спустя больше чем 20 лет отсидки в разных тюрьмах, 78-летний гражданин Франции, пятницу 23 декабря был освобожден по состоянию здоровья и другим причинам.
Он прибыл в субботу в аэропорт Шарля де Голля в Париже рейсом из Непала через Катар, сообщила агентству Associated Press его французский адвокат Изабель Кутан-Пейр.
По ее словам, он рад, что свободен, и «теперь он будет отдыхать». Она описала его как «оптимиста» и стойкого человека.
Французский режиссер Жан-Шарль Дениау, который беседовал с Собхарджем по прибытии в Париж и выпускает фильм и книгу о его жизни, рассказал, что у Собхарджа все хорошо. У него есть лекарства. Он будет жить в Париже и понемногу везде.
Французское правительство не ответило на просьбу прокомментировать, может ли он столкнуться с судебными проблемами во Франции.
Его французский адвокат приветствовал его освобождение.
«Я очень рада, но очень потрясена тем, что потребовалось 19 лет, чтобы добиться его нормальной свободы», — сказала Кутан-Пейр в аэропорту.
Она заявила, что его обвинение в убийстве в Непале было "сфабрикованным делом", и сказала, что французское правительство не сделало достаточно, чтобы помочь или защитить его.
Так же, она сказала, что Собхрадж посмотрел сериал «Змея» и сказал, что это «прежде всего мусор, и что 70 процентов из него — полная ложь.
Его прозвище «Змей» связано с его репутацией маскировщика и беглеца. В прессе он также был известен как «убийца в бикини», поскольку нападал на молодых женщин на курортах.