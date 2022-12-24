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Жена Виктора Бута рассказала о заболевшем супруге

Общество
Жена Виктора Бута рассказала о заболевшем супруге

Вернувшийся в Россию Виктор Бут и его супруга Алла заразились гриппом. Об этом жена россиянина рассказала в беседе с журналистами издания «Лента.Ru». Она объяснила, как протекает заболевание.

По словам Аллы Бут, они сталкиваются с такими же сложностями, как и многие другие россияне. В частности она и ее муж Виктор заболели гриппом. Заболевание протекает уже пятый день, уточнила она.

Процедура обмена российского предпринимателя Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах 8 декабря. Бизнесмен поблагодарил российское руководство за освобождение из тюрьмы США.
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