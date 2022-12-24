Стоимость палладия опустилась до минимума за год

Россия выступает крупнейшим в мире поставщиком палладия. Этот драгметалл применяется, как правило, в катализаторах для дожигания вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Доля страны на мировом рынке равняется порядка 40%, а ключевым производителем является «Норильский никель». За девять месяцев этого года компания выпустила 2,13 млн тройских унций палладия, что на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее.