Стоимость палладия опустилась до минимума за год

Цена палладия в мире рухнула до минимума с середины декабря 2021 года, составив 1645 долларов за тройскую унцию. Об этом говорят данные нью-йоркской биржи Comex, входящей в CME Group.
Котировка драгоценного металла обвалилась на 15% к отметкам начала месяца и вдвое с исторического рекорда в 3440,8 доллара за унцию, которого она достигла в начале марта 2022 года.
Россия выступает крупнейшим в мире поставщиком палладия. Этот драгметалл применяется, как правило, в катализаторах для дожигания вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Доля страны на мировом рынке равняется порядка 40%, а ключевым производителем является «Норильский никель». За девять месяцев этого года компания выпустила 2,13 млн тройских унций палладия, что на 11% больше, чем за аналогичный период годом ранее.