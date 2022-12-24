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Массимо Каррера считает, что Россия останется в составе УЕФА

Спорт
Массимо Каррера считает, что Россия останется в составе УЕФА

Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос, перейдет ли Российский футбольный союз (РФС) в Азию.

Такая вероятность действительно присутствует. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Однако Каррера, отвечая на вопрос о возможном уходе российского футбола в Азию, сомневается в этом решении.

«Я не верю в это. Буду ждать возвращения возвращения России в турниры УЕФА», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что руководители всех 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержали возможное вступление РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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