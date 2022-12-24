Переехавшие в Польшу украинские беженцы оказались недовольны предлагаемой работой

Украинские беженцы, которые переехали в Польшу, сменили приоритеты и пожаловались на предлагаемую работу. Об этом сообщило издание Puls Biznesu.
СМИ опубликовало результаты исследования агентства Otto Work Force за 2022 год. Там сообщается, что переселенцы стали больше ценить безопасность, которую им предоставляет республика. При этом ранее респонденты заявляли, что переезжают из-за высоких зарплат.
Помимо этого, беженцы с Украины оказались недовольны вакансиями на польском рынке труда. За последнее время в республику прибыло множество женщин, для которых в республике не хватает предложений по работе.