Аналитики оценили возможность России разблокировать замороженные активы до 7 января

Успешность переводов этих активов будет зависеть от итоговых условий, которые предъявят европейские регуляторы, считает глава управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. В настоящий момент есть довольно много вопросов, которые способны сдвинуть сроки. Что будет, если до названной даты не удастся высвободить активы, пока неясно, сказал он.