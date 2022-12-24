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Аналитики оценили возможность России разблокировать замороженные активы до 7 января

Экономика
Аналитики оценили возможность России разблокировать замороженные активы до 7 января

Россия может не успеть до 7 января 2023 года разблокировать активы, подвергнутые заморозке в Euroclear и Clearstream из-за санкций против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом заявили источники «Известий» на финрынке и эксперты.

Бельгия и Люксембург разрешили разблокировать зарубежные бумаги и средства россиян, но лишь в течение двух недель.

Успешность переводов этих активов будет зависеть от итоговых условий, которые предъявят европейские регуляторы, считает глава управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. В настоящий момент есть довольно много вопросов, которые способны сдвинуть сроки. Что будет, если до названной даты не удастся высвободить активы, пока неясно, сказал он.

До 7 января высокую долю бумаг инвесторов могут не разблокировать, допустил источник издания, близкий к Банку России.
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