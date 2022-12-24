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Разгневанный поражением Бразилии на ЧМ по футболу вор ограбил экс-тренера сборной Тите

Происшествия
Разгневанный поражением Бразилии на ЧМ по футболу вор ограбил экс-тренера сборной Тите

Бывший тренер сборной Бразилии по футболу Тите стал жертвой нападения уличного вора в Барре, штат Баия. Разгневанный поражением команды на ЧМ-2022 в Катаре грабитель украл золотую цепочку с шеи экс-наставника, пишет Globo.

По данным СМИ, злоумышленник напал на Тите, когда тот рано утром прогуливался возле одного из городских баров. Бывший наставник «селесао» надеялся, что его не узнают, но внимания расстроенных местных жителей избежать не удалось.

В итоге экс-тренера не только ограбили, но и сопроводили грабеж выражением разочарования неудовлетворительными результатами команды Бразилии на турнире в Катаре. Сам Тите отделался легким испугом.
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