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Власти Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки и праздничные мероприятия

Общество
Власти Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки и праздничные мероприятия

Оперативный штаб Кабардино-Балкарии принял решение об отмене новогодних фейерверков на территории республики. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального правительства.

Подчеркивается, что решение было принято по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. Помимо отмены фейерверков, власти региона также отменили и массовые праздничные мероприятия, за исключением детских утренников и рождественских мероприятий. В ходе своего выступления на заседании, глава региона Казбек Коков также поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях и парках.
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