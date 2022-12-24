Власти Кабардино-Балкарии отменили новогодние фейерверки и праздничные мероприятия

Подчеркивается, что решение было принято по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба республики. Помимо отмены фейерверков, власти региона также отменили и массовые праздничные мероприятия, за исключением детских утренников и рождественских мероприятий. В ходе своего выступления на заседании, глава региона Казбек Коков также поручил усилить меры безопасности в местах пребывания людей, в том числе на площадях и парках.