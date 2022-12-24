Guardian: Сунак назначил редактора Spectator своим помощником по политическим вопросам

Редактор еженедельного британского издания Spectator Джеймс Форсайт теперь будет помогать главе Правительства Соединенного Королевства Риши Сунаку решать политические вопросы в кабмине. Об этом рассказали журналисты Guardian.
Авторы издания напомнили, что Форсайт является хорошим другом политика и даже во время бракосочетания Сунака и Акшаты Мурти выступил в роли шафера жениха. Еще совсем недавно он занимал должность политредактора Spectator, а теперь будет помогать премьер-министру Великобритании обеспечивать единство в кабинете министров.
Напомним, что предшественник Сунака Лиз Трасс продержалась на посту главы британского кабмина менее двух месяцев. 20 октября этого года она объявила о своем уходе в отставку.