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Guardian: Сунак назначил редактора Spectator своим помощником по политическим вопросам

Политика
Guardian: Сунак назначил редактора Spectator своим помощником по политическим вопросам

Редактор еженедельного британского издания Spectator Джеймс Форсайт теперь будет помогать главе Правительства Соединенного Королевства Риши Сунаку решать политические вопросы в кабмине. Об этом рассказали журналисты Guardian.

Авторы издания напомнили, что Форсайт является хорошим другом политика и даже во время бракосочетания Сунака и Акшаты Мурти выступил в роли шафера жениха. Еще совсем недавно он занимал должность политредактора Spectator, а теперь будет помогать премьер-министру Великобритании обеспечивать единство в кабинете министров.

Напомним, что предшественник Сунака Лиз Трасс продержалась на посту главы британского кабмина менее двух месяцев. 20 октября этого года она объявила о своем уходе в отставку.
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