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Умершего пародиста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Общество
Умершего пародиста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Музыканта, пародиста и юмориста Александра Пономаренко, умершего 24 декабря в возрасте 55 лет, похоронят 26 декабря в Новочеркасске. Информацию об этом предоставили в администрации города.

Как сообщает ТАСС, участника дуэта «Братья Пономаренко» предадут земле на новом кладбище Новочеркасска. Траурная церемония погребения начнется в 14:00 по Москве.

Члены семьи ушедшего из жизни Пономаренко могут рассчитывать на помощь местных властей. В администрации города подчеркнули, что переговоры о ее оказании уже ведутся.

Ранее поступила информация, что умерший после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием пародист не успел при жизни составить завещание.
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