Умершего пародиста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

Музыканта, пародиста и юмориста Александра Пономаренко, умершего 24 декабря в возрасте 55 лет, похоронят 26 декабря в Новочеркасске. Информацию об этом предоставили в администрации города.
Как сообщает ТАСС, участника дуэта «Братья Пономаренко» предадут земле на новом кладбище Новочеркасска. Траурная церемония погребения начнется в 14:00 по Москве.
Члены семьи ушедшего из жизни Пономаренко могут рассчитывать на помощь местных властей. В администрации города подчеркнули, что переговоры о ее оказании уже ведутся.
Ранее поступила информация, что умерший после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием пародист не успел при жизни составить завещание.