Бортпроводница назвала британцев худшими пассажирами самолетов

Грубее остальных на борту самолета, как правило, ведут себя британцы, заявила бортпроводница Кристина Галвидайт.
По словам стюардессы, граждане Великобритании обычно много выпивают как до полета, так и на борту. Галвидайт пояснила, что некоторые британцы ухитряются проносить собственный алкоголь в самолет.
«Британцы — худшие пассажиры, с которыми приходится иметь дело, с точки зрения неподобающего поведения», — цитирует Галвидайт The Telegraph.
Лучшими пассажирами бортпроводница считает людей из континентальной Европы. Она особо выделила Скандинавию, жители которой «довольно спокойные».
Напомним, ранее бывшая стюардесса Шон Кэтлин раскрыла секрет, как получить бесплатные напитки в самолете. Она рекомендуют «умаслить» бортпроводниц с помощью конфет или шоколада.