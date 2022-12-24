Скопища «снежных блох» атаковали леса на Урале

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как на снегу лежит большое количество насекомых неизвестного вида. Они занимают территорию длинною примерно в 40 метров. Как утверждают жители Свердловской области, их можно заметить преимущественно в лесах, передает издание E1.Ru.