Скопища «снежных блох» атаковали леса на Урале

Неизвестные насекомые атаковали леса, расположенные на территории Свердловской области. По словам местных жителей, на снегу расположились миллионы этих «непонятных существ».
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как на снегу лежит большое количество насекомых неизвестного вида. Они занимают территорию длинною примерно в 40 метров. Как утверждают жители Свердловской области, их можно заметить преимущественно в лесах, передает издание E1.Ru.
Впоследствии доктор биологических наук РАН Алексей Гилев объяснил происхождение насекомых. По его словам, в народе они называются «снежными блохами». Они отличаются высокой морозоустойчивостью и не представляют никакой опасности для людей, подытожил он.