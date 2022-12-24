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Скопища «снежных блох» атаковали леса на Урале

Общество
Скопища «снежных блох» атаковали леса на Урале

Неизвестные насекомые атаковали леса, расположенные на территории Свердловской области. По словам местных жителей, на снегу расположились миллионы этих «непонятных существ».

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как на снегу лежит большое количество насекомых неизвестного вида. Они занимают территорию длинною примерно в 40 метров. Как утверждают жители Свердловской области, их можно заметить преимущественно в лесах, передает издание E1.Ru.

Впоследствии доктор биологических наук РАН Алексей Гилев объяснил происхождение насекомых. По его словам, в народе они называются «снежными блохами». Они отличаются высокой морозоустойчивостью и не представляют никакой опасности для людей, подытожил он.
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