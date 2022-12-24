В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на букмекеров и салон связи

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Приморского района установили, что к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Выяснилось, что после второго ограбления подозреваемые покинули город на автомобиле Hyundai Solaris и направились в сторону Москвы.