В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на букмекеров и салон связи

Правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в разбойном нападении на букмекерскую контору и салон связи в Петербурге. Об этом ФАН сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу и Ленобласти Вячеслав Степченко.
Утром 19 декабря злоумышленники ворвались в букмекерскую контору на проспекте Испытателей и похитили из кассы 75 тыс. рублей, угрожая менеджеру предметом, похожим на пистолет. Спустя несколько дней аналогичному нападению подвергся салон сотовой связи в соседнем доме — преступники похитили около 100 тыс. рублей и 20 смартфонов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Приморского района установили, что к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Выяснилось, что после второго ограбления подозреваемые покинули город на автомобиле Hyundai Solaris и направились в сторону Москвы.
Ориентировку передали полиции Тверской области, после чего инспекторы ДПС организовали искусственную пробку на трассе и задержали злоумышленников.
Ими оказались молодые граждане одной из стран ближнего зарубежья. При обыске у них изъяли пневматический пистолет. Сейчас их везут в Петербург для следственных действий.