Американское руководство доказало, что отводит огромную роль Бухаресту в обеспечении безопасности всего европейского континента со стороны Черного моря. Об этом заявил председатель палаты румынских депутатов Марчел Чолаку.
Соответствующее мнение парламентарий опубликовал на странице в социальных сетях. По его словам, Вашингтон рассматривает румынское государство в качество составляющей своего стратегического плана по черноморскому региону.
«Приветствую решение Конгресса США включить стратегию в <...> закон о бюджетных расходах правительства США. Это признание важности региона Черного моря и, соответственно, роли Румынии в обеспечении стабильности и безопасности всей Европы», — отметил он.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что попытки Запада накачать Молдавию оружием НАТО грозит всему миру катастрофой.