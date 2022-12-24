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Румынский депутат Чолаку назвал Бухарест частью американской стратегии в Черном море

Политика
Румынский депутат Чолаку назвал Бухарест частью американской стратегии в Черном море

Американское руководство доказало, что отводит огромную роль Бухаресту в обеспечении безопасности всего европейского континента со стороны Черного моря. Об этом заявил председатель палаты румынских депутатов Марчел Чолаку.

Соответствующее мнение парламентарий опубликовал на странице в социальных сетях. По его словам, Вашингтон рассматривает румынское государство в качество составляющей своего стратегического плана по черноморскому региону.

«Приветствую решение Конгресса США включить стратегию в <...> закон о бюджетных расходах правительства США. Это признание важности региона Черного моря и, соответственно, роли Румынии в обеспечении стабильности и безопасности всей Европы», — отметил он.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сказал, что попытки Запада накачать Молдавию оружием НАТО грозит всему миру катастрофой.
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