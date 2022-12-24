Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Молдавия перенаправит в Приднестровье свыше 160 млн «кубов» российского газа

Экономика
Молдавия перенаправит в Приднестровье свыше 160 млн «кубов» российского газа

Власти Молдавии в декабре перенаправят в Приднестровье 166,5 млн кубических метра российского газа. Об этом этом говорится в заявлении правительства республики со ссылкой на Комиссию по чрезвычайной ситуации.

АО «Молдовагаз» поставит указанный объем топлива для обеспечения нужд потребителей и работы Молдавской ГРЭС. Соответствующее решение обусловлено необходимостью обеспечить молдавских потребителей энергией в связи с уменьшением объема поставок со стороны российского «Газпрома».

Неделей ранее Кишинев возложил на «Газпром» ответственность за то, что молдавским властям приходится импортировать голубое топливо и электроэнергию на международном рынке.
молдавия приднестровье российский газ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду