Молдавия перенаправит в Приднестровье свыше 160 млн «кубов» российского газа

Власти Молдавии в декабре перенаправят в Приднестровье 166,5 млн кубических метра российского газа. Об этом этом говорится в заявлении правительства республики со ссылкой на Комиссию по чрезвычайной ситуации.
АО «Молдовагаз» поставит указанный объем топлива для обеспечения нужд потребителей и работы Молдавской ГРЭС. Соответствующее решение обусловлено необходимостью обеспечить молдавских потребителей энергией в связи с уменьшением объема поставок со стороны российского «Газпрома».
Неделей ранее Кишинев возложил на «Газпром» ответственность за то, что молдавским властям приходится импортировать голубое топливо и электроэнергию на международном рынке.