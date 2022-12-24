«ПСЖ» предлагает Месси новый контракт с повышением заработной платы

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» готово предложить форварду сборной Аргентины Лионелю Месси новый контракт.
Клуб надеется, что 35-летний нападающий согласится пролонгировать соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Кроме этого, «ПСЖ» хочет поднять Месси заработную плату, передает спортивный журналист Гильем Балаге на своих страницах в социальных сетях.
Напомним, аргентинский футболист пополнил состав французского «ПСЖ» летом 2021 года, перейдя из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. На прошедшем чемпионате мира по футболу — 2022 форвард забил семь голов.