«ПСЖ» предлагает Месси новый контракт с повышением заработной платы

Клуб надеется, что 35-летний нападающий согласится пролонгировать соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года с опцией продления еще на один сезон. Кроме этого, «ПСЖ» хочет поднять Месси заработную плату, передает спортивный журналист Гильем Балаге на своих страницах в социальных сетях.