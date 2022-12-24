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Мощный зимний шторм парализовал Канаду и США

Весь мир
Мощный зимний шторм парализовал Канаду и США

Оттава, 24 декабря. Сильный ветер и обильный снегопад привели к закрытию школ, отключению электричества и отмене рейсов в Канаде и США. Об этом сообщают местные СМИ.

Сильный зимний шторм, «случающийся раз в поколение», охватил Северную Америку в преддверии рождественских праздников, сорвав планы поездок и оставив без электричества более миллиона домов и предприятий. В некоторых местах температура будет доходить до минус 50 градусов Цельсия.

Канада

Шторм затронул около двух третей канадцев, поскольку циклон движется через две самые густонаселенные провинции Канады — Онтарио и Квебек — в сторону Атлантического океана. В тихоокеанскую провинцию Британская Колумбия циклон принес ледяные дожди и град, вынудив власти закрыть основные мосты и дороги.

Второй по величине авиаперевозчик Канады WestJet Airlines отменил все рейсы в аэропортах Торонто, Оттавы и Квебека. Крупнейшая авиакомпания Air Canada также предупредила о задержках и отменах. По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, 23 декабря около трети все запланированных прилетов и вылетов (320) были отменены и еще 200 задержаны в самом загруженном аэропорту Пирсон в Торонто.

Почти 270 тысяч человек остались без электричества в Квебеке днем 23 декабря. Энергетическая компания в столице Канады Оттаве заявила, что работает над восстановлением электроснабжения более 100 тысяч клиентов.

Мощный зимний шторм парализовал Канаду и США

США

Арктический шторм оставил без электричества сотни тысяч человек в более чем 25 штатах от Мэна до Техаса. Циклон принес с собой значительное похолодание, ледяной ветер и снег с дождем.

По информации Национальной метеорологической службы, свыше 200 млн американцев находятся в районах, охватываемых предупреждениями об экстремальных зимних погодных условиях.

Штаты Нью-Йорк, Кентукки, Джорджия, Северная Каролина, Оклахома и Западная Вирджиния объявили режим чрезвычайной ситуации. Дороги в некоторых районах Колорадо, Небраски, Вайоминга и других штатах были перекрыты из-за гололеда и снежной погоды.

По данным FlightAware, почти 2300 внутренних и международных рейсов в США были отменены 23 декабря, более 7600 рейсов были задержаны.

Президент Джо Байден призвал американцев следовать рекомендациям метеорологических служб и обещал оказать помощь местным властям в борьбе со стихийными бедствиями.

По данным Исследовательской программы глобальных изменений США, за последние 70 лет частота и интенсивность зимних бурь увеличились. По данным Фонда защиты окружающей среды, это отчасти связано с изменениями климата, так как увеличение пара в воздухе приводит к большему количеству осадков.
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