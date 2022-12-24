Мощный зимний шторм парализовал Канаду и США

Второй по величине авиаперевозчик Канады WestJet Airlines отменил все рейсы в аэропортах Торонто, Оттавы и Квебека. Крупнейшая авиакомпания Air Canada также предупредила о задержках и отменах. По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightAware, 23 декабря около трети все запланированных прилетов и вылетов (320) были отменены и еще 200 задержаны в самом загруженном аэропорту Пирсон в Торонто.