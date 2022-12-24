Петербуржцы массово обращаются к травматологам после падений на обледенелых улицах

Как сообщает портал 78.ru, из-за резкого перепада температур на дорогах и тротуарах города образовалась каша, превратившаяся впоследствии в гололед. За помощью врачей за последние почти четыре дня обратились 170 человек, 80 из которых прибыли в медучреждения еще 21 декабря.