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Петербуржцы массово обращаются к травматологам после падений на обледенелых улицах

Общество
Петербуржцы массово обращаются к травматологам после падений на обледенелых улицах

Травмы у более чем 170 жителей Санкт-Петербурга стали результатом неудовлетворительной работы коммунальных служб в Северной столице. Каждому четвертому из пострадавших потребовалась госпитализация.

Как сообщает портал 78.ru, из-за резкого перепада температур на дорогах и тротуарах города образовалась каша, превратившаяся впоследствии в гололед. За помощью врачей за последние почти четыре дня обратились 170 человек, 80 из которых прибыли в медучреждения еще 21 декабря.

Днем позже в отдел травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе поступил 51 петербуржец, 14 из них потребовалась госпитализация. В пятницу, 24 декабря, ситуация пошла на спад — тогда медучреждение посетили 34 человека; девять из них госпитализировали.

Ранее в Сети стали распространяться стихи и мемы, в которых петербуржцы высмеяли плохую работу администрации губернатора Александра Беглова по уборке снега в Петербурге.
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