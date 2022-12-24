Военкор Руденко: США решили передать Украине Patriot для проверки боеспособности этих ЗРК

США хотят испытать свои ЗРК Patriot в условиях реальных боевых действий, поэтому решили поставить их Украине, считает военкор Андрей Руденко.
По его словам, защита Киева не является истинной целью поставок этих комплексов украинским военным. Он убежден, что американцам важно испытать ЗРК в боях против российской армии. Руденко убежден, что США готовы пожертвовать целой батареей, чтобы получить опыт и выявить недостатки этих систем.
Военкор добавил, что на сегодняшний день территория Украины является ареной, на которой Запад демонстрирует свои военные возможности. Он также предположил, что ВС РФ задействуют свое самое современное оружие для уничтожения американских Patriot.