Военкор Руденко: США решили передать Украине Patriot для проверки боеспособности этих ЗРК

По его словам, защита Киева не является истинной целью поставок этих комплексов украинским военным. Он убежден, что американцам важно испытать ЗРК в боях против российской армии. Руденко убежден, что США готовы пожертвовать целой батареей, чтобы получить опыт и выявить недостатки этих систем.