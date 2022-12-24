Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пародист Александр Пономаренко в последние дни жизни задумывался о смерти

Общество
Пародист Александр Пономаренко в последние дни жизни задумывался о смерти

Музыкант, юморист и пародист Александр Пономаренко, умерший 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, в последние дни своей жизни задумывался о смерти.

В недавнем интервью шоумену и телеведущему Андрею Малахову он признавался, что стал невольно задумываться на тему того, сколько ему еще осталось. В такие моменты, рассказывал Пономаренко, у него включалась философия.

«Зато есть стимул для того, чтобы все это вернуть. Хочется еще выйти на сцену, хочется еще побыть артистом. Жизнь стала качественно лучше», — говорил он.

Пономаренко также отмечал, что оставаться на плаву ему помогала молитва. Она, по словам юмориста, обладает большой силой.
пономаренко юморист пародист
Военкоры ФАН
Лучшие в аду