Пародист Александр Пономаренко в последние дни жизни задумывался о смерти

Музыкант, юморист и пародист Александр Пономаренко, умерший 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием, в последние дни своей жизни задумывался о смерти.
В недавнем интервью шоумену и телеведущему Андрею Малахову он признавался, что стал невольно задумываться на тему того, сколько ему еще осталось. В такие моменты, рассказывал Пономаренко, у него включалась философия.
«Зато есть стимул для того, чтобы все это вернуть. Хочется еще выйти на сцену, хочется еще побыть артистом. Жизнь стала качественно лучше», — говорил он.
Пономаренко также отмечал, что оставаться на плаву ему помогала молитва. Она, по словам юмориста, обладает большой силой.