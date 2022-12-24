Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Метеоролог Александр Шувалов озвучил альтернативный прогноз погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Он рассказал о грядущих изменениях на своем канале в мессенджере Telegram.
Синоптик утверждает, что в новогоднюю ночь в Северной столице будет нулевая температура. Аналогичные погодные условия также сформируются в Москве и других городах, расположенных в западной части России. При этом Шувалов подчеркнул, что его прогноз имеет лишь предварительный характер, так как погода очень изменчива.
Шувалов также рассказал о погоде в других регионах страны. Так, на юге Сибири ожидается морозная погода с похолоданием до −25 градусов. В регионах Урала также похолодает. Предполагается, что столбики термометров опустятся до отметки в −15 градусов.