Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Синоптик утверждает, что в новогоднюю ночь в Северной столице будет нулевая температура. Аналогичные погодные условия также сформируются в Москве и других городах, расположенных в западной части России. При этом Шувалов подчеркнул, что его прогноз имеет лишь предварительный характер, так как погода очень изменчива.