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Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Общество
Синоптик Шувалов рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Петербурге

Метеоролог Александр Шувалов озвучил альтернативный прогноз погоды в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь. Он рассказал о грядущих изменениях на своем канале в мессенджере Telegram.

Синоптик утверждает, что в новогоднюю ночь в Северной столице будет нулевая температура. Аналогичные погодные условия также сформируются в Москве и других городах, расположенных в западной части России. При этом Шувалов подчеркнул, что его прогноз имеет лишь предварительный характер, так как погода очень изменчива.

Шувалов также рассказал о погоде в других регионах страны. Так, на юге Сибири ожидается морозная погода с похолоданием до −25 градусов. В регионах Урала также похолодает. Предполагается, что столбики термометров опустятся до отметки в −15 градусов.
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