Байден нарвался на критику пользователей Twitter после встречи с Зеленским в Вашингтоне

Президент США Джо Байден стал объектом критики со стороны пользователей соцсети Twitter после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Они возмутились из-за слов главы Белого дома о якобы «жестокости» России.
В официальном аккаунте Госдепа появилась публикация о переговорах Байдена и Зеленского. Читатели Twitter задали американскому лидеру трепку после его слов об украинском кризисе.
Они напомнили, что США не гнушались развязывать локальные конфликты по всему миру. Пользователи обвинили Вашингтон в наживании на них.
«Производство оружия для вас — самая жизнеспособная отрасль», — оставил комментарий один из них.
«Путину следует отложить в сторону тонкости и добиться решающей победы любой ценой», — написал другой.
Напомним, поездка украинского президента в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он провел переговоры с Джо Байденом и выступил перед Конгрессом США.