Премьер Головченко: экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордных 18 млрд долларов

Объем экспорта из Белоруссии в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордной отметки в 18 млрд долларов. Такую сумму назвал председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко.
В предыдущие годы соответствующий показатель был на уровне 12-13 млрд долларов за год. По итогам уходящего года объем белорусского экспорта в РФ может достигнуть около 22-23 млрд долларов, рассчитывает Минск.
Белорусский премьер отметил, что в 70 регионах России экспортные планы Белоруссии уже выполнены, а по 14 из них экспорт превысил 100 млн долларов.
Сейчас темпы экспорта выше, поскольку к концу года отгружается много машиностроительной продукции, в связи с чем растет доля Белоруссии в российском импорте. Потенциал экономического сотрудничества Москвы и Минска укрепляется, заключил Головченко.