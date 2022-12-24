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Премьер Головченко: экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордных 18 млрд долларов

Экономика
Премьер Головченко: экспорт из Белоруссии в Россию достиг рекордных 18 млрд долларов

Объем экспорта из Белоруссии в Россию за десять месяцев 2022 года достиг рекордной отметки в 18 млрд долларов. Такую сумму назвал председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко.

В предыдущие годы соответствующий показатель был на уровне 12-13 млрд долларов за год. По итогам уходящего года объем белорусского экспорта в РФ может достигнуть около 22-23 млрд долларов, рассчитывает Минск.

Белорусский премьер отметил, что в 70 регионах России экспортные планы Белоруссии уже выполнены, а по 14 из них экспорт превысил 100 млн долларов.

Сейчас темпы экспорта выше, поскольку к концу года отгружается много машиностроительной продукции, в связи с чем растет доля Белоруссии в российском импорте. Потенциал экономического сотрудничества Москвы и Минска укрепляется, заключил Головченко.
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