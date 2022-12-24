В Перу протестующие выступили против полицейского насилия

После назначения 18 месяцев превентивного заключения для Кастильо и введения режима ЧП 15 декабря напряженность в ходе протестов достигла пика. Один из самых серьезных инцидентов произошел в андском городе Аякучо, где масса протестующих попыталась захватить аэропорт. В результате столкновений с полицией там по меньшей мере восемь человек погибли и 52 получили ранения.