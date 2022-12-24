В Перу протестующие выступили против полицейского насилия

Лима, 24 декабря. Тысячи человек вышли на акции протеста против полицейского насилия в ходе массовых беспорядков в Перу. Об этом сообщает агентство Telesur.
Представители общественных организаций осудили преследования антиправительственных демонстрантов полицией Перу, получившей дополнительные возможности для подавления протестов в рамках чрезвычайного положения, объявленного президентом Диной Болуарте. Координатор Национальной сельскохозяйственной платформы Сесар Гуарнис подчеркнул, что режим ЧП приостановил основные конституционные права населения.
«Одним из таких прав является неприкосновенность собственности. Недавно произошло событие, которое ознаменовало очень катастрофическую веху в деятельности полиции и прокуратуры», — отметил Гуарнис, ссылаясь на захват полицией здания Конфедерации крестьян 17 декабря и арест более 20 человек, которые позже были выпущены.
Почти 30 человек погибли в результате столкновения с правоохранительными органами после 7 декабря, когда был свергнут и арестован экс-президент Педро Кастильо. Гуарнис подчеркнул, что представители правительства, ответственные за смерти, должны понести наказание за случившееся.
«Правительство не берет на себя ответственность в такой сложной политической и социальной ситуации, которую мы переживаем. Ситуация осложняется тем, что нынешний президент Перу Дина Болуарте стоит спиной к народу», — отметил президент Национальной ассоциации выпускников вооруженных сил Гильмар Трухильо.
Он добавил, что руки нынешнего премьера Перу Луиса Альберто Оталоры «в крови» из-за объявления режима ЧП, который привел к смерти более 27 человек и сотням раненых.
Режим ЧП на общенациональном уровне был введен на 30 дней в ответ на акции протеста в поддержку Кастильо, начавшиеся 7 декабря. Участники митингов, распространившихся по всей стране, требуют роспуска Конгресса Перу и проведения досрочных выборов. Сложившаяся ситуация привела к первым отставкам в кабинете действующего президента Болуарте.
После назначения 18 месяцев превентивного заключения для Кастильо и введения режима ЧП 15 декабря напряженность в ходе протестов достигла пика. Один из самых серьезных инцидентов произошел в андском городе Аякучо, где масса протестующих попыталась захватить аэропорт. В результате столкновений с полицией там по меньшей мере восемь человек погибли и 52 получили ранения.
По мнению омбудсмена Элианы Револьяр, инцидент подлежит уголовному расследованию, так как жертвы скончались от огнестрельных ранений со стороны полиции. По ее словам, чрезвычайное положение не отменяет обязательства служб безопасности уважать право на жизнь.