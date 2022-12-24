Илон Маск опроверг слухи об удалении функции по предотвращению самоубийств из Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не планировал удалять из социальной сети Twitter функцию #ThereIsHelp, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств.
На своей странице в соцсети Маск заявил, что не собирался удалять из Twitter функцию #ThereIsHelp, которая в поиске запросов показывает номера организаций по предотвращению самоубийств и консультаций по проблемам с психологическим здоровьем. По словам миллиардера, появившаяся в Сети информация – фейки.
«Функция по-прежнему работает», — опроверг слухи бизнесмен.
Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном удалении #ThereIsHelp из Twitter.