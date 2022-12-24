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Илон Маск опроверг слухи об удалении функции по предотвращению самоубийств из Twitter

Общество
Илон Маск опроверг слухи об удалении функции по предотвращению самоубийств из Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не планировал удалять из социальной сети Twitter функцию #ThereIsHelp, которая продвигала горячие линии по предотвращению самоубийств.

На своей странице в соцсети Маск заявил, что не собирался удалять из Twitter функцию #ThereIsHelp, которая в поиске запросов показывает номера организаций по предотвращению самоубийств и консультаций по проблемам с психологическим здоровьем. По словам миллиардера, появившаяся в Сети информация – фейки.

«Функция по-прежнему работает», — опроверг слухи бизнесмен.

Напомним, ранее информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о возможном удалении #ThereIsHelp из Twitter.
Маск бизнесмен twitter
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