Илон Маск опроверг слухи об удалении функции по предотвращению самоубийств из Twitter

На своей странице в соцсети Маск заявил, что не собирался удалять из Twitter функцию #ThereIsHelp, которая в поиске запросов показывает номера организаций по предотвращению самоубийств и консультаций по проблемам с психологическим здоровьем. По словам миллиардера, появившаяся в Сети информация – фейки.