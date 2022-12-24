Певице Ольге Бузовой потребовалась помощь, чтобы снять обувь после съемок

После съемок на белорусском телевидении в рамках очередного новогоднего проекта Ольга Бузова отправилась в гримерку, чтобы снять с себя образ, в котором ранее пела на сцене. Однако золотые ботфорты никак не давались, поэтому другим людям пришлось помочь певице справиться с этой задачей.