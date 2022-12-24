Певице Ольге Бузовой потребовалась помощь, чтобы снять обувь после съемок

Певице и телеведущей Ольге Бузовой пришлось обратиться за помощью, чтобы снять обувь после съемок. Золотые сапоги с ног артистки стягивали сразу два человека.
После съемок на белорусском телевидении в рамках очередного новогоднего проекта Ольга Бузова отправилась в гримерку, чтобы снять с себя образ, в котором ранее пела на сцене. Однако золотые ботфорты никак не давались, поэтому другим людям пришлось помочь певице справиться с этой задачей.
Судя по выражению лица телеведущей, обувь очень плотно облепила ноги. Бузова корчилась во время попыток стянуть сапоги. При этом пока два человека тянули их, в это время Бузову на месте старалась удержать женщина.