Подоляк призвал начать уничтожение иранских оборонных предприятий

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости уничтожить оборонные предприятия в Иране. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.
По мнению Подоляка, Иран якобы планирует «нарастить поставки беспилотных летательных аппаратов для российских войск», поэтому необходимо начать арестовывать людей, которые имеют отношение к поставкам иранской военной продукции, а также уничтожать соответствующие предприятия.
Стоит отметить, что ранее в Москве и Тегеране неоднократно опровергали сообщения о поставках в Россию иранских ударных беспилотников. В частности, постпред республики при ООН Амир Саид Иравани назвал такие спекуляции беспочвенными и безответственными.