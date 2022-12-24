Подоляк призвал начать уничтожение иранских оборонных предприятий

Стоит отметить, что ранее в Москве и Тегеране неоднократно опровергали сообщения о поставках в Россию иранских ударных беспилотников. В частности, постпред республики при ООН Амир Саид Иравани назвал такие спекуляции беспочвенными и безответственными.