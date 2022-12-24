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Подоляк призвал начать уничтожение иранских оборонных предприятий

Армия
Подоляк призвал начать уничтожение иранских оборонных предприятий

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости уничтожить оборонные предприятия в Иране. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети.

По мнению Подоляка, Иран якобы планирует «нарастить поставки беспилотных летательных аппаратов для российских войск», поэтому необходимо начать арестовывать людей, которые имеют отношение к поставкам иранской военной продукции, а также уничтожать соответствующие предприятия.

Стоит отметить, что ранее в Москве и Тегеране неоднократно опровергали сообщения о поставках в Россию иранских ударных беспилотников. В частности, постпред республики при ООН Амир Саид Иравани назвал такие спекуляции беспочвенными и безответственными.
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