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BFM TV: глава минобороны Франции Лекорню посетит Украину 28 декабря

Украина
BFM TV: глава минобороны Франции Лекорню посетит Украину 28 декабря

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню планирует 28 декабря отправиться на Украину. Об этом проинформировал телеканал BFM TV.

По словам журналистов, глава военного ведомства намерен во время визита провести переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

«Министр засвидетельствует украинским властям продолжающуюся с 24 февраля поддержку Франции, а также отдаст честь погибшим солдатам», — передает СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в США. Политик выступил перед конгрессом и попросил у Вашингтона новое оружие для Киева.
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