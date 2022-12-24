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Генерал ВС США Маккефри объяснил, почему ВСУ не смогут одержать победу в СВО

Армия
Генерал ВС США Маккефри объяснил, почему ВСУ не смогут одержать победу в СВО

Оборонительная тактика Вооруженных сил Украины не поможет им одержать победу в конфликте. Об этом заявил отставной генерал ВС США Барри Маккефри.

В интервью телеканалу MSNBC он рассказал, что для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу украинским националистам нужно на поле боя необходимо наступать. А для этого ВСУ потребуется вооружение, «которое поможет вырвать» инициативу у ВС РФ.

Речь идет о дальнобойных ракетах класса «земля-земля», а также тяжелая бронетехника в виде танков М1. Маккефри выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин руководствуется планом по «весенней стратегии» для успешного проведения спецоперации на Украине.
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