Генерал ВС США Маккефри объяснил, почему ВСУ не смогут одержать победу в СВО

В интервью телеканалу MSNBC он рассказал, что для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу украинским националистам нужно на поле боя необходимо наступать. А для этого ВСУ потребуется вооружение, «которое поможет вырвать» инициативу у ВС РФ.