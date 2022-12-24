Риттер: США могут поставить Украине устаревшую версию ЗРК Patriot

США собираются передать Украине устаревшую версию ЗРК Patriot, которая не может бороться с современными ракетами, заявил отставной офицер американской разведки Скотт Риттер.
Он отметил, что на сегодняшний день Patriot является самой высококлассной системой противовоздушной обороны (ПВО) в арсенале американской армии. При этом он добавил, что существует несколько модификаций этого ЗРК.
«Я не думаю, что украинцы получат улучшенную версию, я думаю, им отдадут старую модель, у которой меньше возможностей», — предположил Риттер.
Эксперт напомнил, что эти американские комплексы плохо себя зарекомендовали во время войны в Ираке. Оказалось, что ЗРК не способны перехватывать даже старые советские ракеты «Скад».