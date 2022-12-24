Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в одиночном турнире

Фигуристка Софья Акатьева, лидировавшая по итогам короткой программы, выиграла чемпионат России в Красноярске.
Юная спортсменка в сумме набрала 249,74 балла в свой актив. Второе место заняла обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине Камила Валиева. Бронзовую награду завоевала петербурженка Елизавета Туктамышева. Таким образом, 15-летняя Акатьева впервые в своей карьере стала сильнейшей фигуристкой России.
Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России по фигурному катанию в парах.