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Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в одиночном турнире

Спорт
Софья Акатьева выиграла чемпионат России по фигурному катанию в одиночном турнире

Фигуристка Софья Акатьева, лидировавшая по итогам короткой программы, выиграла чемпионат России в Красноярске.

Юная спортсменка в сумме набрала 249,74 балла в свой актив. Второе место заняла обладательница золотой медали Олимпиады в Пекине Камила Валиева. Бронзовую награду завоевала петербурженка Елизавета Туктамышева. Таким образом, 15-летняя Акатьева впервые в своей карьере стала сильнейшей фигуристкой России.

Ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат России по фигурному катанию в парах.
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