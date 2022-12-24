Проблемы со зрением мешают Ивану Краско играть на сцене

Перед Новым годом знаменитый актер выписался из больницы и занимается предпраздничными приготовлениями. На самочувствие Краско не жалуется, однако проблемы со зрением все также продолжают беспокоить звезду. В интервью журналистам звезда сериала «Личное дело капитана Рюмина» рассказал, что не может играть на сцене, пока кто-нибудь не поможет ему подняться.