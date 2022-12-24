Проблемы со зрением мешают Ивану Краско играть на сцене

Советский и российский актер Иван Краско сообщил о проблемах со зрением. По словам артиста, он даже не может подняться на театральную сцену без посторонней помощи.
Перед Новым годом знаменитый актер выписался из больницы и занимается предпраздничными приготовлениями. На самочувствие Краско не жалуется, однако проблемы со зрением все также продолжают беспокоить звезду. В интервью журналистам звезда сериала «Личное дело капитана Рюмина» рассказал, что не может играть на сцене, пока кто-нибудь не поможет ему подняться.
«Единственное, что подвело — зрение, я совсем ничего не вижу. Меня уже выводят на сцену. Вот если бы найти врача или целителя, который бы мне помог, я был бы счастлив!» — цитирует 92-летнего артиста Prozvezd.
Напомним, впервые о своей проблеме Краско рассказал еще в феврале. Врачи поставили актеру неизлечимый диагноз, который может привести к слепоте.